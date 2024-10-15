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"Новая Почта" запустила необычную услугу и речь не о посылках

Фото: "Новая Почта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

"Новая Почта" презентовала почтоматы нового поколения, которые учитывают потребности пользователей и могут работать при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram почтового оператора.

Главная особенность новых моделей - это автономность благодаря солнечным панелям и аккумуляторам, что позволяет им работать до 16 часов без подзарядки даже при полной нагрузке.

Новые почтоматы оснащены зарядными устройствами для 12 телефонов, обеспечивают бесплатный Wi-Fi и имеют антивандальную защиту для обеспечения безопасности посылок. Это делает их удобными для пользователей, особенно в условиях, когда доступ к электричеству или интернету может быть ограничен.

Компания призывает пользователей делиться фотографиями новых почтаматов в социальных сетях и отмечать страницу, если вы увидите их в своем городе.

 

Фото: модель новых почтоматов "Новой Почты" (instagram.com novaposhta.official)

"Новая Почта"

Компания продолжает внедрять новшества для улучшения обслуживания клиентов. Одно из важных обновлений – увеличение количества пунктов самообслуживания и внедрение бесконтактной доставки. Также компания расширяет возможности мобильного приложения, где можно отслеживать посылки в реальном времени и управлять доставкой. Кроме того, недавно "Новая Почта" отменила плату за возврат некоторых посылок.

История "Новой почты" началась в 2001 году, когда компания открыла первые пункты приема посылок в Украине. Сегодня она является лидером рынка логистики, обслуживая миллионы клиентов и активно внедряя инновации, чтобы обеспечить удобство и быстроту доставки. Компания продолжает свою работу, несмотря на вызовы войны, а также открывает свои отделения за рубежом расширяет там перечень услуг.

Напомним, что с 1 октября "Новая Почта" повысила некоторые тарифы.

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