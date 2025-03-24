"Новая почта" открыла отделения за рубежом: куда теперь легче отправлять посылки

"Новая почта" продолжает расширять свою зарубежную сеть - новое отделение компания открыла в нидерландском городе Утрехт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Новой почты в Telegram.
Клиенты нового отделения смогут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг по адресу Overvliet, 2:
Срок доставки из Украины в Нидерланды составляет от 6 дней. Тарифы между европейскими странами зависит от веса и расстояния.
Добавим также, что стоимость доставки посылки в Нидерланды стартует от 880 гривен. За услугу вручения по адресу нужно доплачивать 100 гривен.
"Новая почта" имеет широкую сеть отделений за рубежом, сейчас уже в полтора десятка стран. Первое отделение в Европе появилось весной 2023 года в Вильнюсе, Литве.
Компания доставляет посылки в более 200 стран (не путать с государствами, которых 195 согласно официальным источникам), в том числе и заморских.
Кроме Нидерландов, отделения "Новой почты" есть в следующих странах:
Перечень стран, в которых есть отделения "Новой Почты" (скриншот сайта "Новой почты")
Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")
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