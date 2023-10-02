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"Новая почта" открыла отделение во втором крупнейшем городе Германии

Украина, Понедельник 02 октября 2023 13:28
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"Новая почта" открыла отделение во втором крупнейшем городе Германии Фото: "Новая почта" отрыла отделение в Гамбурге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Гамбурге. До конца года планируется открыть в Германии еще 17 отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, в отделении можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 100 кг с понедельника по субботу. Срок доставки в Украину - от 5 дней.

Как сообщил Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии, компания откроет еще 17 отделений в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе, Дрездене. Кроме того, в ближайшее время планируется доставлять посылки из Украины в почтоматы и пункты выдачи в магазинах.

"Новая почта" в Германии

Напомним, в июне "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине. Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии. Стоимость доставки из Украины в Германию:

  • посылки до 1 кг – 250 грн
  • посылки до 2 кг – 400 грн
  • посылки до 10 кг – 600 грн
  • посылки до 30 кг – 1200 грн.

Гамбург - это второй по величине город в стране (после Берлина), седьмой по величине в Европейском Союзе и самый населенный нестоличный город в ЕС. Его население составляет 1,9 млн человек.

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