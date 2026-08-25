"Новая почта" ищет новые склады после ударов РФ: условия для владельцев

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''Новая почта'' расширяет сеть сортировочных центров в Украине.

Компания предлагает два формата партнерства: совместное развитие сортировочного центра или аренду готового помещения.

Для запуска сортировочного центра партнерам будут обеспечивать грузопоток, вознаграждение за обработанные посылки, готовую бизнес-модель и операционную поддержку.

Для аренды принимают складскую или коммерческую недвижимость площадью от 500 кв. м.

Больше всего компанию интересуют предложения из Киева, Киевской области и восточных регионов Украины.

Для владельцев помещений предусмотрено долгосрочное сотрудничество, стабильный доход и страхование рисков.

''Новая почта'' расширяет сеть сортировочных центров

Компания объясняет расширение сети необходимостью увеличить сортировочные мощности, чтобы посылки могли и дальше бесперебойно перемещаться по Украине.

Для этого "Новая почта" ищет предпринимателей и владельцев логистических объектов, которые готовы приобщиться к развитию сети.

Компания предлагает два варианта сотрудничества.

Первый формат – совместное развитие сортировочного центра

Предприниматели могут стать партнерами по созданию и работе сортировочного центра. Их задача состоит в приеме грузов и посылок, их распределении по направлениям и последующем отправлении.

Со своей стороны "Новая почта" обеспечивает партнеров готовым грузопотоком, поэтому им не нужно самостоятельно искать клиентов.

Также партнеры получат вознаграждение за каждую обработанную посылку, готовую бизнес-модель, стандарты и технологические решения. Компания обещает операционную поддержку на всех этапах работы и постепенно увеличивать объемы.

При этом конкретные требования к площади помещения, количеству работников и необходимому оборудованию будут определяться в зависимости от прогнозируемого грузопотока конкретной локации.

Второй формат – аренда помещения

Владельцы складской или коммерческой недвижимости могут предложить свои объекты ''Новой почте'' в аренду.

Основное требование – площадь помещения от 500 м.кв. Такие объекты могут использоваться под сортировочные центры или грузовые отделения.

Более всего компания заинтересована в помещениях, расположенных в Киеве, Киевской области и восточных регионах Украины.

Для владельцев недвижимости ''Новая почта'' предлагает долгосрочное сотрудничество и стабильный доход. Также компания отмечает, что предусмотрено страхование рисков, а конкретные условия аренды будут согласовываться индивидуально.

Как стать партнером ''Новой почты''

Предприниматели и владельцы недвижимости могут выбрать соответствующий формат сотрудничества и оставить заявку на сайте компании.

Напомним, сортировочные центры ЧП являются регулярной мишенью вражеских обстрелов. Из - за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке.

В ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические ''Искандер-М'', а также 115 ударных беспилотников. В результате атаки полностью уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве.