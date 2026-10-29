Новая планета за Плутоном? Астрономы нашли загадочное космическое тело в 7 млрд км от Солнца

Что известно о новом космическом объекте?

В 2006 году Международный астрономический союз лишил Плутон статуса полноценной планеты и перевел его в новую категорию карликовых планет.

Этот термин описывает космические тела, которые достаточно большие для обретения округлой формы под действием собственной гравитации, но недостаточно массивными для расчистки своей орбиты.

Объект 2026 года ED138 оказался самым большим среди почти 2300 новых тел за Плутоном, обнаруженных обсерваторией Рубин во время сканирования неба. Наблюдение расширило известную популяцию объектов примерно на 50 процентов.

Технические детали обнаружения и анализа карликовой планеты:

объект оказался достаточно ярким для фиксации даже любителями с качественным оборудованием;

на редких снимках тело выглядело как обычная яркая звезда;

специальное ПО проанализировало снимки с марта по июль и связало движение точки между разными ночами;

дальнейшая проверка подтвердила наличие объекта на более ранних фотографиях других телескопов.

Орбитальная траектория ED138, снятая обсерваторией имени Веры Рубин в период с марта по июль 2026 (источник: Обсерватория имени Веры С. Рубин/NOIRLab/SLAC/AURA)

Размеры, орбита и будущие исследования

Оценки размеров 2026 ED138 зависят от показателей отражательной способности его поверхности. Если поверхность светлая, диаметр объекта может составлять около 595 км, а если темная - достигать 1497 км.

При максимальных параметрах новинка может соперничать с такими карликовыми планетами, как Хаумеа и Макемаке, а при минимальных - занимать около 20-го места среди известных кандидатов.

Особенности орбиты и происхождение небесного тела

Орбита наклонена под углом почти 25 градусов по отношению к плоскости других планет. Траектория движения имеет сильно вытянутую эллиптическую форму.

Астрономы предполагают, что объект сформировался поближе к Солнцу в районе Юпитера и Сатурна, после чего гравитация планет-гигантов вытолкнула его на периферию.

Находка подтверждает возможность существования других неоткрытых тел в окрестностях Солнечной системы, в частности объектов размером с Марс или даже больших.

В дальнейшем ученые планируют подробнее исследовать объект с помощью космического телескопа JWST, проверить, есть ли у него спутник, чтобы точнее определить его массу, а также изучить атмосферу.

Для этого астрономы будут наблюдать, как объект проходит на фоне далеких звезд Млечного Пути.