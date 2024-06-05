Новая норма. До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, - FT
Российские атаки нанесли серьезные повреждения украинской энергетике. До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что субботняя атака россиян на энергетику была "разрушительной". Другое должностное лицо заявило, что, вероятно, это будет означать, что до зимы украинцы будут проводить значительную часть своего дня без электричества.
По словам чиновника, только в результате обстрела в субботу, 1 июня, было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая имеет важное значение для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена.
"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", - сказал один из чиновников, отвечая на вопрос о том, какие будут следующие месяцы.
Другой чиновник, указывая на отключения света, заявил, что "это наша новая норма".
Ситуация со светом в Украине
Весной российские оккупанты возобновили обстрелы украинской энергетики. Войска РФ атакуют ТЭС, ТЭЦ и ГЭС в Украине, а также другие энергетические объекты.
Так, во время последней атаки, произошедшей 1 июня, оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции и две гидроэлектростанции.
Из-за серьезных повреждений энергетики в Украине внедряют отключение света. В последние дни они стали длиннее. К примеру, сегодня в течение всех суток в регионах будут действовать графики стабилизационных отключений.
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