Новая купюра 2000 гривен: в НБУ объяснили, какие банкноты она будет замещать

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Новый наивысший номинал: 4 сентября 2026 года НБУ ввел в обращение банкноту 2000 грн с изображением Василия Стуса, ставшей самой крупной по номиналу в истории гривны.

4 сентября 2026 года НБУ ввел в обращение банкноту 2000 грн с изображением Василия Стуса, ставшей самой крупной по номиналу в истории гривны. Постепенная замена разных купюр: новая банкнота будет постепенно вытеснять изношенные и поврежденные купюры разных номиналов в зависимости от потребностей обращения.

новая банкнота будет постепенно вытеснять изношенные и поврежденные купюры разных номиналов в зависимости от потребностей обращения. Пропорции замещения: одна купюра 2000 грн. способна заменить две банкноты по 1000 грн. или четыре по 500 грн.

одна купюра 2000 грн. способна заменить две банкноты по 1000 грн. или четыре по 500 грн. Экономия средств: внедрение нового номинала позволит снизить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.

внедрение нового номинала позволит снизить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег. Презентационные "нулевые" экземпляры: для презентации и настройки банковского оборудования изготовили несколько десятков спецбанкнот с нулевой нумерацией.

"Речь идет об оптимизации общей структуры наличного обращения, а не о замене какого-то одного номинала", – пояснили в Национальном банке.

В регуляторе отметили, что банкноты номиналом 2000 грн будут выпускаться в пределах запланированных объемов, прежде всего, на замену изношенных и поврежденных банкнот других номиналов.

Таким образом новая самая высокая банкнота будет постепенно замещать часть купюр разного номинала – в зависимости от потребностей наличного обращения.

В то же время в НБУ отметили, что одна банкнота номиналом в 2000 грн может заменить две купюры по 1000 грн или четыре по 500 грн. Это, по расчетам регулятора, позволит сократить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.

Сколько напечатали "нулевых" 2000 гривен

Для презентации новой банкноты НБУ изготовил несколько десятков специальных экземпляров с нулевой нумерацией.

"Для проведения презентации было сделано несколько десятков презентационных экземпляров (все – с нулевой нумерацией) с соблюдением соответствующих требований по обеспечению режима секретности", – ответили в Нацбанке.

Эти банкноты использовались для настройки банковского оборудования перед запуском нового номинала. В то же время, они не предназначены для использования в наличном обращении. После презентации такие экземпляры хранятся на Банкнотно-монетном дворе НБУ как образцы продукции внутренних процедур.

Напомним, НБУ ввел банкноту номиналом 2000 грн в обращение 4 сентября 2026 года. На новой купюре изображен украинский поэт, диссидент и Герой Украины Василий Стус. Она стала самым высоким номиналом в истории гривны.

Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина " Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги ".