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Новая купюра 2000 гривен: в НБУ объяснили, какие банкноты она будет замещать

15:29 07.09.2026 Пн
3 мин
Также регулятор рассказал, сколько выпустили "нулевых" 2000 грн
aimg Олег Хомчук
Банкнота номиналом 2000 гривен уже в обращении (фото: РБК-Украина)

Национальный банк не планирует заменять банкнотой номиналом 2000 гривен какой-то один номинал, в том числе 1000 грн. Новая купюра будет постепенно замещать часть банкнот различных номиналов в соответствии с потребностями наличного обращения.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила пресс-служба Нацбанка.

Главное:

  • Новый наивысший номинал: 4 сентября 2026 года НБУ ввел в обращение банкноту 2000 грн с изображением Василия Стуса, ставшей самой крупной по номиналу в истории гривны.
  • Постепенная замена разных купюр: новая банкнота будет постепенно вытеснять изношенные и поврежденные купюры разных номиналов в зависимости от потребностей обращения.
  • Пропорции замещения: одна купюра 2000 грн. способна заменить две банкноты по 1000 грн. или четыре по 500 грн.
  • Экономия средств: внедрение нового номинала позволит снизить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.
  • Презентационные "нулевые" экземпляры: для презентации и настройки банковского оборудования изготовили несколько десятков спецбанкнот с нулевой нумерацией.

"Речь идет об оптимизации общей структуры наличного обращения, а не о замене какого-то одного номинала", – пояснили в Национальном банке.

В регуляторе отметили, что банкноты номиналом 2000 грн будут выпускаться в пределах запланированных объемов, прежде всего, на замену изношенных и поврежденных банкнот других номиналов.

Таким образом новая самая высокая банкнота будет постепенно замещать часть купюр разного номинала – в зависимости от потребностей наличного обращения.

В то же время в НБУ отметили, что одна банкнота номиналом в 2000 грн может заменить две купюры по 1000 грн или четыре по 500 грн. Это, по расчетам регулятора, позволит сократить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.

Сколько напечатали "нулевых" 2000 гривен

Для презентации новой банкноты НБУ изготовил несколько десятков специальных экземпляров с нулевой нумерацией.

"Для проведения презентации было сделано несколько десятков презентационных экземпляров (все – с нулевой нумерацией) с соблюдением соответствующих требований по обеспечению режима секретности", – ответили в Нацбанке.

Эти банкноты использовались для настройки банковского оборудования перед запуском нового номинала. В то же время, они не предназначены для использования в наличном обращении. После презентации такие экземпляры хранятся на Банкнотно-монетном дворе НБУ как образцы продукции внутренних процедур.

Напомним, НБУ ввел банкноту номиналом 2000 грн в обращение 4 сентября 2026 года. На новой купюре изображен украинский поэт, диссидент и Герой Украины Василий Стус. Она стала самым высоким номиналом в истории гривны.

Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина " Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги ".

Читайте также: Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры

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