Новая купюра 2000 гривен: в НБУ объяснили, какие банкноты она будет замещать

Национальный банк не планирует заменять банкнотой номиналом 2000 гривен какой-то один номинал, в том числе 1000 грн. Новая купюра будет постепенно замещать часть банкнот различных номиналов в соответствии с потребностями наличного обращения.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила пресс-служба Нацбанка.
Главное:
"Речь идет об оптимизации общей структуры наличного обращения, а не о замене какого-то одного номинала", – пояснили в Национальном банке.
В регуляторе отметили, что банкноты номиналом 2000 грн будут выпускаться в пределах запланированных объемов, прежде всего, на замену изношенных и поврежденных банкнот других номиналов.
Таким образом новая самая высокая банкнота будет постепенно замещать часть купюр разного номинала – в зависимости от потребностей наличного обращения.
В то же время в НБУ отметили, что одна банкнота номиналом в 2000 грн может заменить две купюры по 1000 грн или четыре по 500 грн. Это, по расчетам регулятора, позволит сократить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.
Для презентации новой банкноты НБУ изготовил несколько десятков специальных экземпляров с нулевой нумерацией.
"Для проведения презентации было сделано несколько десятков презентационных экземпляров (все – с нулевой нумерацией) с соблюдением соответствующих требований по обеспечению режима секретности", – ответили в Нацбанке.
Эти банкноты использовались для настройки банковского оборудования перед запуском нового номинала. В то же время, они не предназначены для использования в наличном обращении. После презентации такие экземпляры хранятся на Банкнотно-монетном дворе НБУ как образцы продукции внутренних процедур.
Напомним, НБУ ввел банкноту номиналом 2000 грн в обращение 4 сентября 2026 года. На новой купюре изображен украинский поэт, диссидент и Герой Украины Василий Стус. Она стала самым высоким номиналом в истории гривны.
Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина " Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги ".