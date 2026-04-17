Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в США получила поддержку со стороны американских чиновников, в частности министра финансов Скотта Бессента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Свириденко рассказала агентству, что использовала встречу с Бессентом, чтобы донести позицию Украины, что санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения, не должны быть ослаблены или отменены.
"Я думаю, что министр Бессент поддерживает Украину и выступает в ее защиту", - отметила премьер-министр.
Она добавила, что американские партнеры понимают важность борьбы с обходом санкций, что должно ослабить агрессора.
Во время визита также обсуждали взаимодействие с Международным валютным фондом. По словам Свириденко, уже в мае в Киев прибудет миссия экспертов фонда.
Премьер сообщила о прогрессе в вопросе получения кредита на 8 млрд долларов и отметила, что МВФ готов проявлять гибкость в вопросах восстановления энергетики.
Свириденко отметила, что почувствовала новую волну поддержки, а настроение партнеров стало более конструктивным по сравнению с предыдущими визитами.
"Мое первое ощущение после двух дней такое, что ситуация изменилась", - добавила она.
Кроме того, летом ожидается утверждение нового энергетического проекта в рамках совместного инвестиционного фонда США и Украины.
Отдельное внимание уделили гарантиям безопасности и восстановлению страны.
"Война должна закончиться с надлежащими гарантиями безопасности, надлежащим планом процветания, с надлежащим планом восстановления и реконструкции", - подчеркнула Свириденко.
Глава правительства также выразила надежду, что политические изменения в Венгрии помогут разблокировать пакет помощи ЕС на 90 млрд евро и ускорить вступление Украины в Евросоюз.
В связи с этим она отметила, что это также может стать хорошей новостью для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС.
Поэтому сейчас самое удачное время для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз, выразила мнение Свириденко.
15 апреля Юлия Свириденко провела встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом, во время которой стороны обсудили финансовую и энергетическую ситуацию в Украине, а также влияние событий на Ближнем Востоке на глобальные рынки.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.