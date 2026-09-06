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Новая волна дронов РФ разгоняется до 320 км/ч, - "Флэш"

12:47 06.09.2026 Вс
2 мин
По словам советника, в этом направлении Москва пока опережает Украину.
aimg Валерия Абабина
Фото:Русский БПЛА (Getty Images)

Россия наращивает производство быстрых реактивных дронов и ракет, способных бить по украинской инфраструктуре. Уже в этом году масштабы их применения заметно выросли, а на 2027 Москва планирует десятки тысяч новых аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью внештатного советника президента по вопросам технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова "Флеша" изданию The Guardian .

Технологическое преимущество России

По словам Бескрестнова, Украина работает над собственными автономными дронами и уже имеет прототип, однако сейчас производственные возможности России больше.

В интервью The Guardian он рассказал, что Россия разработала новую волну дронов и ракет с китайскими реактивными двигателями, способными развивать скорость более 320 километров в час. Это скорее первое поколение дешевых украинских перехватчиков "шахедов".

Сколько дронов запускает РФ

Только в августе Москва запустила по Украине 2500 реактивных "шахедов" – против 1500 в июле. По словам советника, на 2027 год РФ планирует изготовить около 36 тысяч таких дронов, а также еще 30 тысяч аппаратов с более медленными поршневыми двигателями.

Реактивные "шахеды" уже применяются для многочасовых атак на Киев и другие крупные города. В 2027 году к ним могут добавиться еще 10 тысяч дешевых крылатых ракет Бандероль и 10 тысяч ракет Дан-Т, что усилит возможности России бить по украинской инфраструктуре.

Бескрестнов отметил, что над реактивными перехватчиками работают от четырех до шести украинских компаний, однако их разработки еще не готовы к серийному производству – и это дает Москве временное преимущество.

В настоящее время основная тяжесть по уничтожению реактивных дронов ложится на истребители.

Напомним, Сергей Бескрестнов – военный эксперт по вопросам радиоэлектронной борьбы, которого Зеленский назначил своим советником по вопросам технологических направлений обороны. Ранее он являлся советником министра обороны Михаила Федорова.

Ранее "Флэш" предупреждал , что Россия ежемесячно может запускать по Украине до 100 баллистических ракет, и отмечал, что враг все чаще бьет по гражданской инфраструктуре – складам, предприятиям и торговым сетям.

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