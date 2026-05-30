Новая волна агрессии РФ: премьер Дании предупредила, к чему готовиться Европе

22:02 30.05.2026 Сб
3 мин
Фредериксен назвала единственный фактор, сдерживающий Кремль
aimg Сергей Козачук
Новая волна агрессии РФ: премьер Дании предупредила, к чему готовиться Европе Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Европа может столкнуться с новой волной российской агрессии, поскольку Кремль активно готовит почву для расширения конфликта за пределы Украины.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Риски гибридной войны

Глава датского правительства подчеркнула, что пока невозможно точно предсказать, где именно и в какой форме произойдет очередное обострение, однако сам сценарий вполне реален.

Взгляды Дании на эту угрозу совпадают с позицией Польши, которая имеет глубокий исторический опыт противостояния российской экспансии.

По словам Фредериксен, наиболее вероятным инструментом Кремля для расширения агрессии на европейские страны являются гибридные методы.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается везде, россияне постоянно нарушают границы", - предположила она.

Что сдерживает Кремль

Чиновница отметила, что единственным фактором, который сейчас сдерживает Россию от более масштабных действий против других государств, являются колоссальные потери, которые оккупационные войска несут на поле боя в Украине.

Российская армия фактически застряла, а война поглощает большинство военных и человеческих ресурсов Кремля.

Фредериксен отметила, что сегодня Европа подготовлена к российским угрозам значительно лучше, чем несколько лет назад, однако развязанная РФ война непосредственно касается безопасности всего континента.

"Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой", - резюмировала глава правительства Дании.

Что предшествовало

Напомним, в последнее время в Европейском Союзе все чаще заявляют о серьезных рисках расширения войны Россией за пределы Украины. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что Москва сохраняет свои стратегические цели и может попытаться изменить баланс безопасности на континенте, усилив давление и жесткую риторику в адрес стран Балтии.

Параллельно с этим военно-политическое руководство РФ пытается оправдать свои действия на международной арене. Как отметили в Центре противодействия дезинформации, Россия стремится втянуть Азию в гибридную войну против Запада, а глава российского МИД Сергей Лавров открыто запугивает европейских лидеров, обвиняя США и союзников в создании угроз для Кремля.

В то же время внутренняя ситуация заставляет российские власти маневрировать. По данным западных медиа, на фоне углубления экономического кризиса и усталости общества от боевых действий, у Путина ищут "образ победы", чтобы выгодно "продать" россиянам возможное будущее мирное соглашение с Украиной.

