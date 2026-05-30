Новая волна агрессии РФ: премьер Дании предупредила, к чему готовиться Европе

Европа может столкнуться с новой волной российской агрессии, поскольку Кремль активно готовит почву для расширения конфликта за пределы Украины.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Риски гибридной войны

Глава датского правительства подчеркнула, что пока невозможно точно предсказать, где именно и в какой форме произойдет очередное обострение, однако сам сценарий вполне реален.

Взгляды Дании на эту угрозу совпадают с позицией Польши, которая имеет глубокий исторический опыт противостояния российской экспансии.

По словам Фредериксен, наиболее вероятным инструментом Кремля для расширения агрессии на европейские страны являются гибридные методы.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается везде, россияне постоянно нарушают границы", - предположила она.

Что сдерживает Кремль

Чиновница отметила, что единственным фактором, который сейчас сдерживает Россию от более масштабных действий против других государств, являются колоссальные потери, которые оккупационные войска несут на поле боя в Украине.

Российская армия фактически застряла, а война поглощает большинство военных и человеческих ресурсов Кремля.

Фредериксен отметила, что сегодня Европа подготовлена к российским угрозам значительно лучше, чем несколько лет назад, однако развязанная РФ война непосредственно касается безопасности всего континента.

"Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой", - резюмировала глава правительства Дании.