Нова ера в хевівейті. Що зміниться в разі перемоги Усика над Ф'юрі або його поразки

Український боксер Олександр Усик зійдеться в ринзі з британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії.

Про можливі сценарії після поєдинку Усика та Ф'юрі – в матеріалі РБК-Україна .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Початок поєдинку не раніше 00:30 неділі за київським часом. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Абсолютних чемпіонів світу хевівейт не бачив давно. У листопаді 1992-го Ріддік Боу здолав за очками іншого елітного боксера тієї епохи Евандера Холіфілда та взяв під контроль пояси трьох головних боксерських організацій. Щоправда, пізніше зі скандалом втратив один із них – відмовився битися з Ленноксом Льюїсом і після погроз WBC публічно викинув їхній пояс у сміттєвий бак.

Сам Льюїс згодом пережив щось подібне. Британський боксер восени 1999 року за очками здолав Холіфілда та зосередив у своїх руках тоді найважливіші чемпіонські титули – WBC, WBA та IBF. Утім, пробув абсолютним чемпіоном Льюїс лише півроку. Він не захотів битися з Джоном Руїсом, тож втратив пояс WBA. Відтоді абсолютів у надважкій вазі не було.

Список абсолютних чемпіонів світу в епоху трьох поясів (WBC, WBA та IBF):

Майк Тайсон – 1987-1990 рр.

Джеймс Дуглас – 1990 р.

Евандер Холіфілд – 1990-1992 рр.

Ріддік Боу – 1992 р.

Леннокс Льюїс – 1999-2000 рр.

Що буде, якщо переможе Усик

Українець стане абсолютним чемпіоном світу. Він остаточно стане поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України. Влітку 2011 року Володимир Кличко замкнув на родині всі чемпіонські пояси, здолавши за рішенням суддів чемпіона за версією WBA Девіда Хея. Молодший з братів уже контролював титули WBO, IBF та IBO, а на плечах старшого майорів пояс WBC.

Утім, радість Усика буде недовгою. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що український боксер протермінував обов'язковий захист чемпіонського поясу. Тож цей титул уже 1 червня розіграють офіційний претендент на пояс Філіп Хрговіч із Хорватії та британець Даніель Дюбуа. Цей поєдинок теж прийме Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Що буде, якщо переможе Ф'юрі

Британець ненадовго стане undisputed у надважкій вазі. Навіть після втрати пояса IBF на початку літа Ф'юрі матиме найбільше титулів із 2015 року. Тоді "Циганський Король" за рішенням суддів здолав Володимира Кличка та забрав пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO. Сценарій з боєм-реваншем із Усиком, а потім ще одним поєдинком із кимось з пари Хрговіч – Дюбуа наразі з категорії фантастики.

Бій-реванш між Усиком і Ф'юрі планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона. Імовірність проведення другого поєдинку в разі перемоги британця в першому не надто велика. Особливо, якщо виступ "Циганського Короля" буде далеким від переконливості. Ексцентричний боксер цілком може енний раз оголосити про завершення кар'єри.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором бою в Українї став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Коментуватиме бій Володимир Кобельков. Торік поєдинок Усика проти британця Дюбуа він коментував у парі зі Сергієм Лук'яненком. Тепер останній разом із Дмитро Аветісяном коментуватиме андеркард битви чемпіонів. Старт студії запланований на 19:00 за київським часом.