Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры

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6 ноября прошлого года, утром по киевскому времени, в жизни всего мира появился новый "день Х" – 20 января 2025-го, когда Дональд Трамп примет присягу нового президента США. С тех пор, когда победа республиканца на выборах уже стала фактом, все глобальные политические процессы разделились на две категории: "еще до инаугурации" и "уже после инаугурации".

Для Украины это имело большее значение, чем для многих других. Кроме того, что США являются нашим союзником №1 в войне, они имеют определяющее влияние и на политическую линию Европы. Не менее важно и то, что именно США являются тем геополитическим игроком, с которым потенциально готовы договариваться в Кремле.

Сам Трамп изрядно разогревал страсти еще до своей победы, знаменитыми стали обещания "завершить войну в Украине за 24 часа" и даже "еще до официального вступления в должность". На это очень оперативно отреагировали и в украинских политических кругах, популярным стал тезис о том, что "Трамп скоро завершит войну", военное положение продлеваться не будет, и уже весной Украину ждут выборы.

Впрочем, новоизбранный американский президент стал медленно менять свою риторику, вместо "24 часов" он стал обещать решить все просто "быстро", признавал всю сложность "российско-украинской ситуации". В конце концов, о мирном урегулировании он и его команда начали рассуждать в терминах "месяцев", спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлогг, например, дал себе сто дней на поиск "решения".

В конце концов, день Х наступил сегодня – Трамп наконец-то получит официальные президентские полномочия. И, как рассказывают источники РБК-Украина, по состоянию на сейчас ни одного конкретного "мирного плана" у него не появилось.

Почему у Трампа нет готового мирного плана

Киев начал активно работать с командой Трампа за несколько месяцев до президентских выборов, параллельно поддерживая рабочие отношения с действующим президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Попытки балансировать между двумя враждующими лагерями в США иногда едва не срывались – например, когда республиканцы решили обвинить Владимира Зеленского в подыгрывании демократам. А сам Трамп до последнего держал интригу относительно того, встретится он с украинским президентом или нет, параллельно отпуская язвительные реплики в адрес Зеленского.

В конце концов, встреча состоялась в Нью-Йорке еще перед выборами, впоследствии, уже после них, еще одна – на этот раз в Париже, с участием французского президента Эмманюэля Макрона.

Зеленский, Макрон и Трамп на встрече в Париже 7 декабря (фото: president.gov.ua)

Параллельно происходили переговоры и на уровне советников – в США летал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы пообщаться с командой Трампа. В январе в Киеве ждали визита Келлогга, надеясь наконец выйти на какую-то конкретику. Однако тот отложил поездку на время после инаугурации. Как рассказывают информированные источники РБК-Украина, настоящая причина переноса – в команде Трампа до сих пор отсутствует видение того, как надо завершать войну в Украине. "Они действительно поняли, насколько это непростая проблема", – говорит собеседник РБК-Украина.

Как может работать американское посредничество, когда у него такое видение есть – ярко показали события прошлой недели на Ближнем Востоке. Переговоры между Израилем и террористами ХАМАС при посредничестве команды Байдена велись долгими месяцами и без особого результата.

Однако спецпредставитель Трампа в регионе Стивен Уиткофф за один-единственный визит сумел добиться от обеих сторон настоящего прорыва, несмотря на то, что ни Израиль, ни ХАМАС не удовлетворены соглашением и были вынуждены пойти на болезненный компромисс.

Но в команде Трампа уже есть понимание, что такой подход не сработает с Украиной и Россией. Однако публично признать, что обещания быстрого завершения войны в Украине на самом деле никогда не имели под собой почвы – не могут.

По информации РБК-Украина, на это есть две главные причины. Первая – в команде Трампа начали осознавать, насколько непросто им будет вести переговоры как с Киевом, так и особенно с Москвой.

Украинское руководство продолжает отстаивать свою субъектность и принцип "ничего об Украине без Украины". Тем более к возможным эксцессам от прихода Трампа готовились давно. По крайней мере, на ближайшие месяцы Украина обеспечена финансами, и частично боеприпасами для Сил обороны. От европейских стран помощь так же прогнозируема, в рамках соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности и других механизмов.

Однако если Киев в принципе является договороспособным и адекватным, то о Москве это сказать трудно. Страна-агрессор опирается на Китай, который, по сути, стал ее глубоким тылом. Хоть в РФ и обострились экономические проблемы, российское руководство в целом куда менее зависимо от общественного мнения и еще имеет возможности мобилизовать ресурсы. Свидетельство этому - очередные заявления влиятельного и давнего помощника русского диктатора Николая Патрушева, который входит в ближний круг Путина, о том, что Украина "прекратит свое существование" как страна в 2025 году.

Вторая причина – команда Трампа и прежде всего он лично очень переживают за собственный имидж "крутых парней". Ведь в том числе и за это нового президента США так любит MAGA-электорат. "Величие Америки", вернуть которое обещает Трамп, во внешнем аспекте сводится к следующей схеме: Америка приказывает – другие выполняют.

Зато в российско-украинской войне Трамп и трамписты столкнулись с тем, что эта схема недейственна. Трампу надо будет садиться за стол, вполне вероятно –даже за круглый, с другими участниками событий, что-то говорить, доказывать и спорить. А это как-то не соответствует имиджу "крутого парня", который всеми руководит.

Тем более новая американская администрация не может показать свою слабость уже в самом начале президентства Трампа – и в мире, и перед собственными избирателями. Поэтому она явно берет паузу и воздерживается от быстрых решений и резких шагов, с этим связана неопределенность относительно новых встреч Трампа с Путиным или Зеленским.

Кроме того, у команды Трампа есть и много других забот.

Другие приоритеты Трампа и его команды

Громкая история с желанием Трампа купить Гренландию и присоединить Канаду – это лишь маленькая часть внешнеполитической повестки дня в США. А есть еще и внутренняя политика, априори более важная для американской публики.

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз в интервью Axios заявила, что ключевыми для Трампа будут первые два года – до следующих промежуточных выборов в Конгресс. В США законодательный орган обновляется каждые два года. Палата представителей – полностью, а Сенат – на треть. Пока что республиканцы обладают полнотой власти в стране, и намерены использовать это время максимально полезно.

В первый день президентства Трамп планирует подписать около сотни указов. Само их содержание может многое сказать о его приоритетах на посту и о том, чему он будет уделять львиную долю своего внимания.

В частности, Трамп планирует отменить ряд указов своего предшественника Джо Байдена, которые позволили сотням тысяч мигрантов из определенных стран легально въехать на гуманитарных основаниях и получить разрешение на работу в США. Также он хочет вывести США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения, и возможно, ввести торговые тарифы против ряда стран. Кроме того, в планах Трампа – помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подавляющее же большинство указов касается внутренней политики США, которые для Украины особого значения не имеют.

Еще одна показательная деталь. На прошлой неделе в США начались слушания в Сенате по утверждению команды Трампа. В ходе них кандидат в министры обороны США Пит Хегсет в своем вступительном слове определил приоритеты: сдерживание Китая и отношения с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, но не упомянул об Украине и России. Сенаторам даже пришлось переспрашивать Хегсета об этом, впрочем, без особого результата.

Конечно, в команде Трампа есть разные люди. Бизнес-крыло во главе с Илоном Маском преимущественно скептически относится к Украине. Но хорошая новость в том, что эти люди на практике не будут заниматься российско-украинской войной, по крайней мере, по прямым обязанностям. Илон Маск и Вивек Рамасвами должны возглавить новосозданный департамент эффективности правительства, Говард Лутник – министерство торговли, Скотт Бессент – министерство финансов, а Питера Тиля вообще не планируется назначать на официальную должность.

Наиболее активно международную политику комментирует Илон Маск. Но по мнению дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, со временем Маск должен сконцентрироваться на той сфере, которую ему поручил Трамп – усилении способности государственного аппарата США. С теми, кто будет отвечать за внешнюю политику на должностях, у Трампа ситуация для Украины лучше.

"Его окружение, которое сейчас формируется – адекватное и опытное. Оно имеет понимание того, что слон в посудной лавке – это плохо и для слона, и для лавки. Поэтому думаю, что так или иначе оно будет его выводить на какую-то срединную траекторию, которая будет идти по определенному коридору для каждого американского президента", – сказал Огрызко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

На уже упомянутых слушаниях в Сенате США кандидат в Государственные секретари Марко Рубио Украине таки уделил внимание. И его выступление оставило двусмысленное впечатление. С одной стороны, он признал, что Украина не сможет силой вытеснить оккупантов даже на границы 23 февраля 2022 года, и подчеркнул, что на уступки в конце концов придется пойти не только стране-агрессору, но и Украине. Конечно, любые переговоры по завершению войны априори будут предусматривать какие-то уступки и со стороны Киева. Но когда этот тезис произносится настолько четко, публично, и перед американскими сенаторами – для Украины это не слишком обнадеживающий подход.

Вместе с тем, Рубио заявил, что очень важно избежать и повторения российской агрессии через 4-5 лет – потому что "это не то развитие событий, которому предпочел бы любой из нас".

Марко Рубио во время слушаний в Сенате США (фото: Getty Images)

По словам будущего госсекретаря США, под руководством Трампа "главным приоритетом Госдепартамента ... будут Соединенные Штаты", а главные угрозы он видит от Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Также Рубио в силу своего происхождения из семьи кубинских мигрантов будет более активно заниматься Латинской Америкой, в контексте вытеснения влияния Китая и решения миграционной проблемы. Уже сейчас Трамп заявил претензии на Панамский канал и обострил отношения с целым рядом стран региона, куда планируется депортировать нелегальных мигрантов.

Прагматический подход Трампа

В этих условиях по всему миру происходит глобальный "мозговой штурм" среди лидеров ведущих государств, руководителей международных организаций, дипломатов и советников.

"Все нервничают и своими инициативами пытаются набросать идей Трампу", –отметил собеседник издания в дипломатических кругах.

В контексте Украины это в частности идеи относительно миротворцев, а также ускоренное выделение Украине средств под гарантии замороженных российских активов. Однако по информации многочисленных источников РБК-Украина, обсуждение темы миротворцев еще находится на очень предварительных этапах, нет определенности ни с их количеством, ни с местом дислокации в Украине, ни – главное – с их мандатом и задачами. Ведь несколько батальонов французов и британцев где-то в казармах возле Львова и эти же батальоны в районе передовой на Донбассе – это совершенно разные миссии.

Что касается замороженных в Европе российских средств, то, очевидно, в конце концов сработает следующий подход: России возвращать их не будут, но и Украине, на оружие, пока не дадут – разве что уже в послевоенной перспективе выделят на восстановление.

Заметно, как в последнее время Украина еще больше активизировала контакты с европейскими партнерами, чтобы говорить с Трампом единым голосом. В последние недели об этом шла речь во время встреч президента Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве, премьером Великобритании Киром Стармером в Киеве, и особенно с главой итальянского правительства Джорджией Мелони в Риме. Последнюю стоит выделить отдельно, ведь у нее складываются едва ли не лучшие отношения с Трампом из-за идеологической близости и давнего знакомства.

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (фото: president.gov.ua)

Здесь есть несколько направлений. Первое – прагматические интересы США как государства и американского бизнеса.

"Трамп много оперирует понятиями преимуществ и издержек. Я не уверен, что он их хорошо взвешивает, но знаете, он думает, что он мыслит в этих категориях. Поэтому для Украины очень важно показать Трампу, что Украина может что-то дать Соединенным Штатам и что Соединенные Штаты выиграют от нероссийской победы", – сказал РБК-Украина ассоциированный профессор европейских студий Тартуского университета (Эстония) Стефано Брагироли.

О том, что республиканцы в целом имеют значительно более прагматичный подход по сравнению с демократами, РБК-Украина в последние месяцы рассказывали и различные представители украинской власти, которые с ними контактируют.

По разным каналам европейские лидеры пытаются закрепить мнение, что продолжение войны играет на руку главному врагу США – Китаю. Такого мнения уже придерживается часть окружения Трампа, в частности, упомянутый Марко Рубио. С другой стороны, Илон Маск и часть техно-миллиардеров лоббируют более умеренный подход к Китаю из-за собственных бизнес-интересов.

"Если Трамп хочет войти в историю как великий лидер, то он не должен проигрывать. А если он будет идти на уступки Путину, это будет 100% проигрышем. И поверьте, Трамп не навсегда в Америке. Остаются демократы, которые будут использовать каждый его неправильный шаг. И тогда его идея сделать Америку "снова великой" превратится в фикцию", – подчеркнул в разговоре с РБК-Украина Владимир Огрызко.

Учитывая крайне персонализированный подход Трампа к решению любых государственных дел, черты его характера непременно сыграют большую роль в потенциальных будущих переговорах по Украине.

"Надо понимать определенные особенности мировоззрения Трампа. Кстати, он неплохо их описал в своей автобиографии "Искусство заключения сделок". Один из принципов, которыми он руководствуется при заключении сделок – "давай сдачи". Речь идет о том, что сначала Трамп относится к тем, с кем он контактирует, исходя из презумпции доверия. Но когда он видит, что его пытаются обмануть, то отвечает очень решительно, опираясь на силу", – сказал YouTube-каналу РБК-Украина глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко.

По его мнению, такая ситуация может сложиться, когда Трамп поймет, что Путин не заинтересован в мире и пытается его обмануть. И такой вариант развития событий действительно обсуждается в том числе и в европейских кругах, о чем подробно писало РБК-Украина.

Возможные параметры мирного плана Трампа

Таким образом, в эру Трампа Украина входит без понимания того, как именно новый американский лидер планирует завершать войну, потому что этого понимания не хватает и в его команде. В многочисленных публикациях западных медиа очень много пишется о возможных и невозможных подходах Трампа к российско-украинской войне, озвучиваются какие-то сроки начала и завершения переговоров и встреч на высшем уровне и т.д. – собеседники РБК-Украина во власти, которые причастны к контактам с новой командой в США, относятся к этому осторожно.

Зеленский на встрече с Трампом в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

На самом же деле пока более-менее вырисовываются лишь два важных параметра, с которыми команда Трампа в какой-то перспективе может выйти на переговоры. Первый – вопрос о членстве Украины в НАТО на обозримую перспективу будет снят с повестки дня. Впрочем, явно не навсегда. "Тему НАТО снимут со стола, но не выбросят в мусорку, а просто положат в ящик", – описал ситуацию один из источников РБК-Украина.

Второй пункт – заморозка боевых действий вдоль той линии, которая де-факто сложится на земле на момент прекращения огня. Такое условие в Киеве считают откровенно плохим. Ведь это в принципе не решит проблему с российской агрессией и восстановлением территориальной целостности Украины. Кроме того, как доказал опыт АТО/ООС на Донбассе, любая такая заморозка может превратиться в горячие боевые действия в любой момент – а сейчас линия соприкосновения будет многократно длиннее, чем в 2014-2021 годах.

Кроме того, во всех спекуляциях относительно "действий Трампа в отношении Украины" очень часто упускается фундаментальный момент – готовность к завершению войны со стороны страны-агрессора. Пока что ее не наблюдается даже и близко. Российские войска продолжают свое наступление на Донбассе и, похоже, добровольно останавливаться не собираются.

И хотя в Киеве есть надежда на то, что в 2025 году завершить войну все же удастся, параллельно ведется работа и над другим сценарием – максимальным укреплением армии и подготовкой к продолжению войны. И в эру Трампа эта задача будет оставаться актуальной.

При написании материала использовались публикации Axios, Reuters, Washington Post, NPR, Fox News, комментарии Стефано Брагироли, Владимира Огрызко, Александра Мережко и собеседников РБК-Украина в украинской власти.