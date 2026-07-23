Новая ГИА в Украине: кто из школьников будет сдавать первые экзамены уже осенью

В Украине уже осенью 2026 проведут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГИА). В нем примут участие около 2 тысяч десятиклассников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко "Освітории" .
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По словам Вакуленко, участниками тестирования станут десятиклассники, которые уже завершили получение базового среднего образования, то есть окончили 9 классов.
Во время пилотирования будут проверять знания из двух образовательных отраслей:
В будущем модель планируют расширить, добавив задачи из естественной, исторической и иноязычной образовательных отраслей.
Для проведения аттестации будут использовать специальную онлайн-платформу. Именно через нее будут размещать материалы и загружать результаты.
При этом доступ к результатам будет иметь только школа, а на других уровнях будут использоваться только обобщенные данные.
По словам директора УЦОКО, модель ГИА объединит электронный и бумажный форматы.
В электронном виде ученики выполнят задачи, которые можно проверить автоматически. Это, в частности:
В то же время, развернутые письменные ответы, собственные высказывания и задачи, где нужно показать ход решения, будут выполняться на бумаге. Такие работы будут проверять учителя.
Вакуленко отметила, что модель государственной итоговой аттестации для выпускников 12 классов еще находится в стадии разработки, поскольку старшая профильная школа пока не заработала.
В то же время уже известно, что все выпускники будут составлять языково-литературную и математическую образовательные отрасли на базовом уровне, а профильные предметы - на углубленном в соответствии с выбранным направлением обучения.
По словам главы УЦОКО, в перспективе результатов такой ГИА должно быть достаточно для поступления в заведения высшего образования без дополнительных вступительных экзаменов.
В то же время, для выпускников прошлых лет, на которых новая модель ГИА не будет распространяться, могут ввести отдельный вступительный тест общих учебных компетентностей. Он станет инструментом для поступления в ВУЗы, однако не будет государственной итоговой аттестацией.
Напомним, ГИА для учеников 9 классов приостановили из-за полномасштабной войны и реформы Новой украинской школы. В Украине готовят ее возвращение: перед запуском новый формат ГИА будет проходить несколько этапов пилотирования и апробации.
РБК-Украина писало, что ГИА является обязательной оценкой результатов обучения учащихся после 4 и 9 классов. В Министерстве образования и науки планируют цифровизировать этот процесс, создав единую платформу для проведения ГИА, хранение результатов и автоматизацию их обработки.