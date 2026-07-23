Новая ГИА в Украине: кто из школьников будет сдавать первые экзамены уже осенью

Главное: Пилотный запуск осенью 2026 года: В Украине будут тестировать новую модель ГИА, в которой примут участие около 2 тысяч десятиклассников.

В Украине будут тестировать новую модель ГИА, в которой примут участие около 2 тысяч десятиклассников. Предметы для проверки: Во время пилотирования будут оцениваться знания по двум направлениям - языково-литературному и математическому.

Во время пилотирования будут оцениваться знания по двум направлениям - языково-литературному и математическому. Гибридный формат: Тестирование объединит онлайновую платформу и бумажный формат.

Тестирование объединит онлайновую платформу и бумажный формат. Перспектива для поступления: В дальнейшем результаты ГИА после 12 класса планируется использовать в качестве основного инструмента для поступления в вузы без дополнительных экзаменов.

Кто будет участвовать в пилотировании

По словам Вакуленко, участниками тестирования станут десятиклассники, которые уже завершили получение базового среднего образования, то есть окончили 9 классов.

Во время пилотирования будут проверять знания из двух образовательных отраслей:

языково-литературной;

математической.

В будущем модель планируют расширить, добавив задачи из естественной, исторической и иноязычной образовательных отраслей.

Как будет проходить новая ГИА

Для проведения аттестации будут использовать специальную онлайн-платформу. Именно через нее будут размещать материалы и загружать результаты.

При этом доступ к результатам будет иметь только школа, а на других уровнях будут использоваться только обобщенные данные.

По словам директора УЦОКО, модель ГИА объединит электронный и бумажный форматы.

В электронном виде ученики выполнят задачи, которые можно проверить автоматически. Это, в частности:

базовые математические вычисления;

лексические задачи;

анализ текста.

В то же время, развернутые письменные ответы, собственные высказывания и задачи, где нужно показать ход решения, будут выполняться на бумаге. Такие работы будут проверять учителя.

Какой будет ГИА после 12 класса

Вакуленко отметила, что модель государственной итоговой аттестации для выпускников 12 классов еще находится в стадии разработки, поскольку старшая профильная школа пока не заработала.

В то же время уже известно, что все выпускники будут составлять языково-литературную и математическую образовательные отрасли на базовом уровне, а профильные предметы - на углубленном в соответствии с выбранным направлением обучения.

По словам главы УЦОКО, в перспективе результатов такой ГИА должно быть достаточно для поступления в заведения высшего образования без дополнительных вступительных экзаменов.

В то же время, для выпускников прошлых лет, на которых новая модель ГИА не будет распространяться, могут ввести отдельный вступительный тест общих учебных компетентностей. Он станет инструментом для поступления в ВУЗы, однако не будет государственной итоговой аттестацией.