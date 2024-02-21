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Новая помощь Украине может стать одной из самых мощных вещей против Путина, - Байден

Вашингтон, Среда 21 февраля 2024 21:52
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Новая помощь Украине может стать одной из самых мощных вещей против Путина, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Помощь Украине на 60 млрд долларов, которую рассматривает Конгресс США, является одной из самых мощных вещей для противостояния российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

"Одна из самых мощных вещей, которую мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, - это принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", - подчеркнул Байден.

Американский президент напомнил, что Сенат уже принял законопроект. Он пройдет и Палату представителей, уверен глава государства.

"Спикер (Палаты представителей США Майк Джонсон - ред.) должен назначить голосование", - добавил он.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает 60 млрд долларов для Украины. Но для того, чтобы он вступил в силу, необходимо, чтобы документ поддержала Палата представителей и подписал президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить инициативу на рассмотрение. Он хочет, чтобы помощь Украине голосовали в привязке к деньгам для защиты границ.

Недавно Байден заявил, что он готов встретиться с Джонсоном для обсуждения помощи Украине.


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