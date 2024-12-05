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"Новая ядерная эпоха". Командующий ВС Британии заявил, что НАТО должно готовиться к угрозам РФ

Четверг 05 декабря 2024 11:50
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"Новая ядерная эпоха". Командующий ВС Британии заявил, что НАТО должно готовиться к угрозам РФ Фото: командующий ВС Британии Энтони Радакин заявил о ядерных угрозах от РФ (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Энтони Радакин, выступил с заявлением о необходимости усиления стратегии сдерживания НАТО в ответ на растущую угрозу России. Он отметил, что мир вступил в "новую ядерную эпоху".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На лекции в Royal United Services Institute (RUSI) в Лондоне он отметил, что хотя вероятность прямого нападения России на Великобританию или НАТО низка, Альянс должен быть готов к любому развитию событий.

По его словам, стратегия сдерживания НАТО работает, но нуждается в усилении из-за агрессивной политики Кремля.

Также он заявил, что ядерное сдерживание остается важным элементом безопасности, влияющим на решение Путина.

По его словам, мир находится на пороге "третьей ядерной эпохи", характеризующейся увеличением количества ядерных государств, новыми технологиями и уменьшением эффективности существующих систем безопасности.

Радакин также обратил внимание на другие глобальные угрозы, включая наращивание ядерного потенциала Китаем, программы баллистических ракет в Северной Корее и ядерные амбиции Ирана. Он призвал страны-члены НАТО к коллективной работе над новыми механизмами безопасности.

Радакин отметил, что в современном мире наблюдается кризис систем международной безопасности, который усугубляется распространением разрушительных технологий и уменьшением доверия к международным договорам.

Напомним, глава британской разведки назвал катастрофические последствия победы Владимира Путина в Украине. Среди них и то, что в случае "победы" над Украиной он не остановится и нападет на другие государства.

Также в прошлом месяце американская разведка уже оценивала ядерные угрозы России.

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