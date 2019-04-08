"Суспільне" зустрінеться зі штабом Зеленського щодо дебатів

Із представниками штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського представники Національної суспільної телерадіокомпанії України проведуть перемовини щодо дебатів сьогодні, 8 квітня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава НСТУ Зураб Аласанія.

Переговори мають розпочатися о 16:00.

"Вони заплановані. Що відбувається далі за всіма правилами - ми не знаємо. Це залежить від двох сторін. Я чекаю їх на 16:00", - розказав Аласанія.

Він також повідомив, чи плануються перемовини із штабом Петра Порошенка.

"Перемовини зі штабом Порошенка планувалися і плануються. Відбувається переписка. Я сьогодні нагадав штабу Порошенка , що пора виходити на зв'язок, бо вони може мають свої плани. Вони розглядають варіанти. Це переговорний процес. Коли прийде час зустрітися з ними - ми зустрінемось", - додав глава НСТУ.

Як писало РБК-Україна, штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата державною охороною.

Нагадаємо також, в понеділок глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Відзначимо, раніше глава держави заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.

При цьому Зеленський заявив, що дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня. Він, зокрема, запропонував своїм виборцям допомогти йому вибрати питання, які він поставить Порошенку на дебатах.