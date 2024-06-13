Nottingham Open: Снигур вылетела от чемпионки US Open-2021

Rothesay Open, 2-й раунд, женщины

Радукану – Снигур – 2:0 (6:2, 6:2)

22-летняя украинка уверенно начала, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, хозяйка кортов не смутилась. Радукану взяла шесть геймов подряд, в том числе дважды "под ноль" и закрыла сет в собственную пользу. Партия длилась всего 34 минуты.

Вторая получилась более длительной. В этот раз британская теннисистка завладела инициативой с первых розыгрышей. Она повела 3:1, а затем и 5:2, дважды взяв подачи Снигур. В восьмом гейме последняя пыталась сопротивляться до последнего. Украинка отыграла два матчбола, но с третьей попытки Радукану закрыла гейм, сет и поединок.

В следующем круге 21-летняя британка встретится с победительницей противостояния соотечественницы Франчески Джонс и американки Эшлин Крюгер. Они начали матч позже. Призовой фонд турнира составил 267 тысяч долларов с хвостиком.

Ранее украинка Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.