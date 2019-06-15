У Нотр-Дамі провели першу після пожежі месу

Фото: Нотр-Дам після пожежі (з відкритих джерел)

Меса була здійснена в честь освячення вівтаря

В Парижі у соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) через 2 місяці після пожежі відбулося перше богослужіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомляється, богослужіння в честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 осіб, більшість з яких - священники. Серед учасників богослужіння були архієпископ Парижу Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Зазначається, що в цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) June 15, 2019

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) за п'ять років.

Нагадаємо, раніше Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорів собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

Як відомо, в столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.