RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нотр-Дам после масштабного пожара планируют открыть в 2024 году

Фото: Нотр-Дам-де-Пари хотят открыть в 2024 году (unsplash.com/hannah-reding)
Автор: Наталья Кава

Собор Парижской Богоматери планируют открыть уже в 2024 году, однако это произойдет не раньше Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Также известно, что до конца 2023 планируется вернуть шпиль собора. Он был изготовлен из тех же исходных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.

При этом, по данным экспертов, вся реконструкция будет завершена не раньше декабря 2024 года. Ориентировочно, сам Нотр-Дам откроют 8 декабря. Из этого следует, что гости Олимпийских игр 2024 года в Париже не смогут его посетить.

Напомним, масштабный пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. По всей вероятности, причиной могла стать проблема с электрической сетью. Пожар тушили в течение 14 часов, он серьезно повредил историческое здание.

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что его восстановят через пять лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Париж