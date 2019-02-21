Нотаріуси вийдуть під будівлю уряду на протест

Акція відбудеться через зміни у державній реєстрації

Нотариальная палата Украины анонсировала на 25 февраля акцию мирного протеста нотариусов "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте палаты.

Согласно сообщению, акция начнется в 10:00 возле здания Кабинета министров в Киеве.

В анонсе указывается, что акция организовывается Нотариальной палатой в связи с критической ситуацией для профессиональной деятельности нотариуса, связанной с изменениями в сфере государственной регистрации, "которые негативно влияют на профессию и являются угрозой правам человека и гражданина, верховенства права и демократии".

"Подчеркиваем, что акция не содержит политического подтекста, ее цель - устранение искусственных препятствий в осуществлении нотариальной деятельности, совершенствовании законодательства Украины, согласно требованиям международных стандартов, положений Соглашения об ассоциации с ЕС, нормативных документов Международного союза латинского нотариата", - говорится в сообщении.

npu.org.ua

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в октябре 2018 года снял ограничения минимальной оплаты частных нотариальных услуг. Ранее размер платы за нотариальные действия частных нотариусов не мог быть меньше размера ставок государственной пошлины, которую взимают государственные нотариусы за аналогичные действия.

Напомним, в октябре 2018 года Кабмин одобрил эксперимент по тестированию государственных регистраторов. В течение двух лет тестирование будут проходить кандидаты на должность, а также регистраторы, которым заблокировали доступ к реестрам. По итогам тестов регистраторам будут выдавать сертификаты о профессиональной компетентности. Чтобы успешно пройти тестирование, нужно правильно ответить на 75% вопросов. Сертификат будет необходим для назначения на должность и восстановления доступа к реестрам.