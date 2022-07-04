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У "Дії" з'являться нові важливі документи: кого це стосується

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 09:39
У "Дії" з'являться нові важливі документи: кого це стосується Фото: Пенсійне посвідчення з'явиться у Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Дія" розпочала бета-тестування пенсійного посвідчення для українців та е-посвідки на постійне й тимчасове проживання для іноземців. Зареєструватися можна на сайті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання", - написав він.

За його словами, українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.

Федоров закликав реєструйтеся на сайті Дії самим або допомогти батькам, друзям чи знайомим долучитися до бета-тесту новинок у Дії.

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