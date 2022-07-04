У "Дії" з'являться нові важливі документи: кого це стосується

"Дія" розпочала бета-тестування пенсійного посвідчення для українців та е-посвідки на постійне й тимчасове проживання для іноземців. Зареєструватися можна на сайті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

"Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання", - написав він.

За його словами, українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.

Федоров закликав реєструйтеся на сайті Дії самим або допомогти батькам, друзям чи знайомим долучитися до бета-тесту новинок у Дії.