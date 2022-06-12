RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Носив вкрадені нагороди. Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генеральний прокурор Україні Ірина Венедіктова оприлюднила фото окупанта, який вбив цивільного і вкрав медалі у ветерана Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

"Чим може керуватись солдат РФ (на фото), який одягнув на себе нагороди, які він відібрав в українського ветерана ІІ Світової? Він підсвідомо копіює дії вищого керівництва РФ - краде історію", - написала Венедіктова.Цей солдат також підозрюється у мародерстві та вбивстві мешканця села Андріївка Бучанського району, додала прокурор.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прокуратура