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Норвежский депутат нелегально провез дроны в Украину и добился смены закона

01:59 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Норвегия изменила закон о дронах для Украины (Getty Images)

Норвежский депутат Петер Фрелих вместе со своей организацией нелегально переправил в Украину дроны с тепловизорами. После этого Норвегия изменила правила и теперь граждане могут отправлять Украине гражданские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Фрелих - депутат норвежского парламента от Консервативной партии. Вместе с организацией "Свободная Украина" он пытался отправить в Украину партию дронов с тепловизионными камерами. Однако груз остановила норвежская таможня: по закону, принятому еще в 1950-х годах, это было незаконно.

Тогда депутат обратился к правительству. Он отмечал, что ситуация критическая и промедление может стоить жизни украинским военным.

Организации все же удалось как-то доставить дроны в Украину. На следующий день правительство Норвегии пообещало ускорить рассмотрение вопроса. В конце концов, правила изменили, и теперь норвежцы могут законно отправлять Украине гражданские дроны.

Сам Фрелих не жалеет, что нарушил закон.

Норвегия в последнее время стала одной из площадок для мирных переговоров по Украине. 20 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Норвегию на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, а затем встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В конце сентября страна выделила миллионы на поиск и возврат украинских детей, которых Россия незаконно депортировала.

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