Норвежский депутат нелегально провез дроны в Украину и добился смены закона

Фрелих - депутат норвежского парламента от Консервативной партии. Вместе с организацией "Свободная Украина" он пытался отправить в Украину партию дронов с тепловизионными камерами. Однако груз остановила норвежская таможня: по закону, принятому еще в 1950-х годах, это было незаконно.

Тогда депутат обратился к правительству. Он отмечал, что ситуация критическая и промедление может стоить жизни украинским военным.

Организации все же удалось как-то доставить дроны в Украину. На следующий день правительство Норвегии пообещало ускорить рассмотрение вопроса. В конце концов, правила изменили, и теперь норвежцы могут законно отправлять Украине гражданские дроны.

Сам Фрелих не жалеет, что нарушил закон.