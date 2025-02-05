Норвежские F-35 перехватили группу российских бомбардировщиков на Крайнем Севере

Страны НАТО 4 февраля зафиксировали приближение двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-33 к воздушному пространству Альянса на Крайнем Севере. Их перехватили норвежские истребители F-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования НАТО.
Как отметили в Воздушном командовании, пилоты F-35 быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты. Они сохраняли безопасную дистанцию, что позволило внимательно следить за перемещениями Ту-95 и Су-33.
После этого норвежские истребители убедились, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство НАТО.
"Наша миссия быстрого реагирования на Крайнем Севере важна для нашей национальной обороны и коллективной безопасности НАТО. Способность оперативно реагировать обеспечивает безопасность нашего воздушного пространства и подчеркивает мощь наших союзных сил в поддержании мира и стабильности", - отметил генерал-майор Эйвинд Гуннеруд, начальник ВВС Норвегии.
В Воздушном командовании подчеркнули, что способность обнаруживать, перехватывать и отслеживать потенциальные угрозы имеет решающее значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Она предусматривает постоянную готовность истребителей, которые могут быть подняты в воздух для реагирования на возможную потерю связи и нарушение воздушного пространства.
Стоит заметить, что Крайний Север - это территория, которая расположена к северу от Северного полярного круга. Зона Крайнего Севера охватывает территории России, Канады, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии.
Напомним, авиация стран НАТО уже неоднократно перехватывала российские военные самолеты, которые приближались к воздушному пространству Альянса.
В частности, в декабре истребители F-35 Нидерландов перехватили российские самолеты со сверхзвуковыми ракетами над Балтийским морем.
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