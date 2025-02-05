Норвежские F-35 перехватили группу российских бомбардировщиков на Крайнем Севере

Как отметили в Воздушном командовании, пилоты F-35 быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты. Они сохраняли безопасную дистанцию, что позволило внимательно следить за перемещениями Ту-95 и Су-33.



Фото: перехват российских самолетов на Крайнем Севере (ac.nato.int)

После этого норвежские истребители убедились, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство НАТО.

"Наша миссия быстрого реагирования на Крайнем Севере важна для нашей национальной обороны и коллективной безопасности НАТО. Способность оперативно реагировать обеспечивает безопасность нашего воздушного пространства и подчеркивает мощь наших союзных сил в поддержании мира и стабильности", - отметил генерал-майор Эйвинд Гуннеруд, начальник ВВС Норвегии.

В Воздушном командовании подчеркнули, что способность обнаруживать, перехватывать и отслеживать потенциальные угрозы имеет решающее значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Она предусматривает постоянную готовность истребителей, которые могут быть подняты в воздух для реагирования на возможную потерю связи и нарушение воздушного пространства.

Стоит заметить, что Крайний Север - это территория, которая расположена к северу от Северного полярного круга. Зона Крайнего Севера охватывает территории России, Канады, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии.