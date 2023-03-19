Норвежское агентство поможет МОУ в организации закупок оборонных материалов

Норвежское оборонное материально-техническое агентство (NDMA) поможет Агентству оборонных закупок министерства обороны Украины в создании организации закупок оборонных материалов. Было подписано соответствующее соглашение о намерениях с указанием такой поддержки, сроком на 3 года.

Подписание состоялось в рамках визита представителей Агентства оборонных закупок МОУ в столице Норвегии Осло.

Отмечается, что прошлым летом украинская сторона посетила эту страну для получения опыта в создании организации оборонных закупок в Украине. А в декабре Украинское агентство обратилось в Норвежское агентство за поддержкой для развития своего агентства в соответствии с западными стандартами и методами работы.

"Таким образом, сотрудничество также будет содержать информацию о стандартах НАТО и о том, как другие страны НАТО осуществляют свои закупки", - передали в Минобороны.

Как сообщается на сайте NDMA, директор норвежского агентства Гро Джере назвал подписанное соглашение о намерениях "началом длительного и плодотворного сотрудничества между нашими агентствами".

"Я поражена тем, что Украина способна поставить приоритет в создание нового ведомства в столь тяжелое военное время... Я горжусь тем, что украинское Агентство оборонных закупок приехало сюда, чтобы поучиться у нас. В то же время, делегация дала нам уроки, которые мы возьмем с собой в нашу работу по разработке", - сказала она.