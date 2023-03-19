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Норвежское агентство поможет МОУ в организации закупок оборонных материалов

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Воскресенье 19 марта 2023 05:32
Норвежское агентство поможет МОУ в организации закупок оборонных материалов Фото: Минобороны Украины и норвежское агентство NDMA договорились о сотрудничеств (fma.no)
Автор: Владимир Костырин

Норвежское оборонное материально-техническое агентство (NDMA) поможет Агентству оборонных закупок министерства обороны Украины в создании организации закупок оборонных материалов. Было подписано соответствующее соглашение о намерениях с указанием такой поддержки, сроком на 3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Подписание состоялось в рамках визита представителей Агентства оборонных закупок МОУ в столице Норвегии Осло.

Отмечается, что прошлым летом украинская сторона посетила эту страну для получения опыта в создании организации оборонных закупок в Украине. А в декабре Украинское агентство обратилось в Норвежское агентство за поддержкой для развития своего агентства в соответствии с западными стандартами и методами работы.

"Таким образом, сотрудничество также будет содержать информацию о стандартах НАТО и о том, как другие страны НАТО осуществляют свои закупки", - передали в Минобороны.

Как сообщается на сайте NDMA, директор норвежского агентства Гро Джере назвал подписанное соглашение о намерениях "началом длительного и плодотворного сотрудничества между нашими агентствами".

"Я поражена тем, что Украина способна поставить приоритет в создание нового ведомства в столь тяжелое военное время... Я горжусь тем, что украинское Агентство оборонных закупок приехало сюда, чтобы поучиться у нас. В то же время, делегация дала нам уроки, которые мы возьмем с собой в нашу работу по разработке", - сказала она.

Ранее сообщалось, что украинское Минобороны отправит специалистов в Агентство НАТО, чтобы те научились закупкам.

Напомним, в конце февраля Минобороны обнародовало цены на питание, что произошло после громкого скандала вокруг информации СМИ, якобы ведомство покупает продукты питания для украинских военных по завышенным ценам. Этот скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.

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