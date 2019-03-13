Норвезька авіакомпанія вимагає компенсацію від Boeing

Більшість рейсів Norwegian здійснює в країни ЄС

Норвежская авиакомпания Norwegian потребует от компании Boeing компенсации после отмены рейсов над странами Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на E 24.

Как отмечается, поскольку большинство рейсов Norwegian осуществляет именно к ЕС, решение Брюсселя осложнило работу перевозчика.

На вопрос, почему Boeing должен платить норвежцам, если ограничения вводили для европейцев, глава отдела по связям с общественностью Norwegian Лассе Сандакер-Нильсен ответил, что поскольку речь идет о совершенно новых самолетах, авиакомпания имеет право рассчитывать на то, что они будут эксплуатироваться на регулярной основе.

Представитель Norwegian не уточнил, как отреагировал Boeing на их требование. По его словам, диалог на эту тему ведется, а окончательную сумму компенсации можно будет говорить исходя из срока, в течение которого будут действовать ограничения.

Всего в Norwegian 18 самолетов Boeing 737 MAX. Заменить их авиакомпания может более старыми Boeing 737-800.

РБК-Украина писало, что Европейский союз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 с'выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая состоялась 10 марта. В то же время, в США не отказались от использования этих самолетов.

Напомним, После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на 26,6 млрд долларов.

Отметим, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Погибли 157 человек. Это вторая авария самолета этой модели - 29 октября 2018 Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии.