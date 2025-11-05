Норвегию призывают использовать фонд на 1,8 трлн евро для разблокирования кредита ЕС Украине

Как сообщается, пять норвежских политических партий Норвегии призвали Осло вмешаться, чтобы преодолеть беспокойство Бельгии относительно использования замороженных российских суверенных активов для финансирования репарационного кредита для Украины на сумму 140 млрд евро.

Лидеры ЕС обсудили этот вопрос 23 октября на саммите в Брюсселе, но не пришли к согласию, поскольку Бельгия настаивает, что другие страны ЕС должны разделить юридические и финансовые риски, связанные с этим планом, прежде чем она согласится на его реализацию.

На прошлой неделе премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре поручил провести "полный пересмотр" возможного участия Норвегии.

Как отмечается, богатая нефтью Норвегия владеет крупнейшим в мире суверенным фондом стоимостью 1,8 трлн евро, куда входят примерно 109 млрд евро, заработанных на стремительном росте цен на газ в 2022 и 2023 годах после вторжения России в Украину.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллегами из ЕС", - заявила государственный секретарь министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Эти комментарии появились на фоне того, что страны ЕС рассматривают возможность использования замороженных активов России, а не собственных бюджетов, для удовлетворения финансовых потребностей Киева, которые, по оценкам Международного валютного фонда, составляют около 55 млрд евро на ближайшие два года.

Представитель Европейской комиссии отметил, что Брюссель намерен представить варианты финансирования потребностей Украины, но "на более позднем этапе усилит дискуссии с единомышленниками и союзниками".

Однако пока нет никаких признаков того, что Норвегия возьмет на себя ведущую роль в застрявшем плане предоставления займа, хотя она может присоединиться как один из нескольких спонсоров.

"Норвежские консерваторы настроены положительно, но это должно происходить совместно со странами ЕС", - сказала бывший министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде.