В Норвегии задержан мужчина по подозрению в шпионаже на РФ

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NRK.
"Муж приехал в Тромсе под видом бразильского ученого", - сообщает издание.
Однако норвежские спецслужбы считают, что он действительно был российским шпионом и должен был узнать секреты национальной безопасности Норвергии. Задержанный – гражданин Бразилии в возрасте 30-40 лет.
Как сообщает издание, полиция считает, что он пользуется поддельными документами, а на самом деле является гражданином России и работает на российскую разведку.
Напомним, что недавно норвежская полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже.
Также позже в Норвегии задержали еще одного российского "туриста" с дроном.
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