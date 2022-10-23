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В Норвегии обеспокоены возможным шпионажем россиян: AP узнало детали

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Воскресенье 23 октября 2022 15:44
В Норвегии обеспокоены возможным шпионажем россиян: AP узнало детали Иллюстративное фото: россияне могут шпионить за объектами инфраструктуры в Норвегии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвежские нефтяники и газовики последнее время начали фиксировать большое количество неопознанных беспилотников. Их могут запускать россияне с целью шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, запуск беспилотников россиянами связывают с тем, что Норвегия заменила Россию в качестве главного экспортера природного газа в Европе. Норвежские власти уже направили своих военных для патрулирования морских объектов и попросили помощи в охране у трех стран НАТО - Великобритании, Франции и Германии.

"Значение норвежского газа для Европы никогда не было таким высоким. Как стратегическая цель для саботажа, норвежские газопроводы, вероятно, являются самой ценной целью в Европе", - приводит AP слова научного сотрудника Королевской военно-морской академии Норвегии Столе Ульриксена.

Он также отметил, что запуск беспилотников россиянами может быть направлен как на запугивание, так и на сбор информации о жизненно важной инфраструктуре.

При этом глава группы по Северному морю и окружающей среде в полиции Норвегии Амунд Ревхейм рассказал, что правоохранители уже опросили более 70 норвежских моряков и, по их словам, беспилотники могут управляться с кораблей или с подводных лодок.

Как добавляет AP, в Норвегии в последнее время задержали по меньшей мере семь граждан РФ за незаконный запуск беспилотников на территории страны.

Отметим, страны ЕС с начала полномасштабной войны в Украине пытаются заменить импорт российского газа поставками из Норвегии. Еще более актуальным этот вопрос стал после того, как на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечки.

Позже стало известно, что в Норвегии сына близкого соратника президента России Владимира Путина арестовали на две недели. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

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