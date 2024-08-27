Норвегия заявила об угрозе российских диверсий на своих энергетических объектах

На закрытой встрече, организованной норвежской контрразведывательной службой PST, представители Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии обсуждали риски шпионажа и диверсий со стороны России.

Руководитель норвежской контрразведки Беат Гангаас подчеркнула, что Россия является ключевой угрозой для энергетического сектора Норвегии.

"Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России", - заявила она.

Издание напоминает, что ранее норвежские спецслужбы уже отмечали угрозу возможных атак на нефтяной сектор Норвегии.

Службы безопасности семи европейских стран во время встречи также предупредили Норвегию об угрозе России для ее критической энергетической инфраструктуры.

Синан Селен, вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии, отметил, что угроза касается как Норвегии, которая является ключевым поставщиком энергии в регионе, так и вообще всей Европы.

Российские диверсии в Норвегии

После начала полномасштабной войны России против Украины активность российских спецслужб и возможные угрозы европейской критической инфраструктуры, в частности энергетической, значительно возросли. В этот период норвежские спецслужбы регулярно фиксировали случаи подозрительной активности со стороны РФ: сбор разведывательной информации и возможные попытки саботажа нефтяных и газовых объектов.

Норвежские официальные лица неоднократно предупреждали о высоком риске диверсий со стороны России, что могло привести к серьезным последствиям для энергоснабжения в Европе.

Инцидент с подрывом газопроводов Nord Stream в сентябре 2022 года стал одним из самых громких примеров российских диверсий в Европе. Хотя Норвегия напрямую не пострадала от этих событий, они значительно усилили беспокойство по безопасности. Норвежские спецслужбы были вовлечены в расследование инцидента.