Норвегия ввела новые ограничения для въезда в страну россиян: что известно

Норвегия ввела новые правила въезда граждан России в страну. Они начнут действовать с 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

"Решение ужесточить правила въезда соответствует норвежскому подходу, заключающемуся в поддержке союзников и партнеров в реакции против незаконной агрессивной войны России против Украины", - рассказал министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

Какие ограничения будут действовать

Гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу. Ограничение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ограничения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

"Изменение подразумевает, что полиция может отказать во въезде гражданам России, на которых распространяется инструкция", - говорится в сообщении правительства.

Исключения

Исключения будут предоставлены в определенных случаях, например, для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также для граждан России, которые будут работать или учиться в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

"Норвежские власти внимательно следят за границей и приграничным движением в Стурскуге (пункте пропуска Норвегии и РФ, - ред) и при необходимости примут меры", - заверяют норвежские власти.

Ситуация с въездом россиян в Норвегию

Правительство Норвегии ограничило визовую практику для россиян весной 2022 года, и после этой даты туристические визы для россиян обычно не выдаются. После изменений, которые начнут действовать с 29 мая, возможности въезда теперь будут еще более ограничены.

Напомним, Норвегия с 3 октября 2023 года ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

До этого, в апреле 2022 года Норвегия закрыла свои границы и порты для российских грузовиков и судов. Страна присоединилась к санкциям, введенным Европейским союзом после вторжения России в Украину.