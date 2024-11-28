Норвегия будет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
Норвегия согласилась обеспечить защиту ключевого транзитного узла для иностранной военной помощи Украине. Он находится на территории Польши.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Туска, Норвегия поможет защитить аэропорт Жешув-Ясенка, через который Украина получает большую часть военной помощи.
Премьер уточнил, что такую помощь Норвегия будет предоставлять в рамках сотрудничества внутри НАТО.
В начале этого года правительство Польши усилило меры безопасности вокруг хаба из-за беспрецедентного уровня иностранного вмешательства.
Bloomberg пишет, что через аэропорт, который находится менее чем в 100 километрах от украинской границы, проходит до 90% западных грузов, которые направляются к линии фронта.
Помощь Украине от Польши
Напомним, Украина получает военную помощь от Польши с начала полномасштабного вторжения россиян.
При этом сейчас Киев и Варшава обсуждают передачу польских МиГ-29 Украине. Пока что конкретных договоренностей нет.
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