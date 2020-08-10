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Словаччина висилає російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві

Братислава, Понеділок 10 серпня 2020 20:39
Словаччина висилає російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві
Фото: прапор Словаччини (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Їх імена не називають

Словаччина висилає російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві. Їхні імена поки не називають.

Про це заявив прес-секретар МЗС країни Юрай Томага, передає газета Dennik.

"Я не можу назвати імена співробітників російської дипломатичної місії, але водночас підтверджую, що прийнято рішення про висилку трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словаччині", - заявив він.

За інформацією словацьких спецслужб, їх діяльність суперечила Віденської конвенції про дипломатичні зносини. При цьому в МЗС країни заявляють про бажання надалі розвивати відносини з Росією.

"Підкреслю, ми зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Однак діяльність російських дипломатів в Словаччині повинна відповідати Віденської конвенції про дипломатичні зносини та звичайним принципам", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою відправлення чеських політиків.

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