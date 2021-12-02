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Норвегія повертає обов'язкове тестування для усіх туристів

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Норвегії прийняв рішення повернути деякі COVID-правила на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Усіх мандрівників зобов’яжуть проходити тестування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з оновленими правилами, усі мандрівники, які прибувають до країни - зобов’язані протягом 24 годин пройти тестування на виявлення захворювання незалежно від статусу вакцинації.

Тим часом міністр охорони здоров’я Інгвільд К’єрколь закликав носити захисні в громадських місцях Осло й інших муніципалітетах, а дорослим - розпочати практикувати соціальне дистанціонування.

Згідно з даними Норвезького інституту громадської охорони здоров’я, у понеділок в країні зафіксували щоденний рекорд - 4052 випадки зараження.

Тим часом в Норвегії повний курс вакцинації пройшли 71% усього населення. Близько 11% отримали бустерне щеплення.

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