Норвегія повертає обов'язкове тестування для усіх туристів

Уряд Норвегії прийняв рішення повернути деякі COVID-правила на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Усіх мандрівників зобов’яжуть проходити тестування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Згідно з оновленими правилами, усі мандрівники, які прибувають до країни - зобов’язані протягом 24 годин пройти тестування на виявлення захворювання незалежно від статусу вакцинації.
Тим часом міністр охорони здоров’я Інгвільд К’єрколь закликав носити захисні в громадських місцях Осло й інших муніципалітетах, а дорослим - розпочати практикувати соціальне дистанціонування.
Згідно з даними Норвезького інституту громадської охорони здоров’я, у понеділок в країні зафіксували щоденний рекорд - 4052 випадки зараження.
Тим часом в Норвегії повний курс вакцинації пройшли 71% усього населення. Близько 11% отримали бустерне щеплення.