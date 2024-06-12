Норвегия выделит 240 млн евро на Patriot и ракеты для Украины
Вклад Норвегии в закупку для Украины системы Patriot и 100 ракет для нее составляет 125 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Норвегии в соцсети X.
"Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами будет финансировать закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot можно было быстро передать Украине. Вклад Норвегии в это сотрудничество составляет 125 млн. евро", говорится в сообщении МИД Норвегии.
Напомним, вчера, 11 июня, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна совместно с союзниками предоставляет Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
В апреле стало известно, что Германия отправит Украине еще одну систему Patriot.
11 июня появилась информация , что власти Германии обсуждают возможность отправки в Украину еще одной системы Patriot.
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