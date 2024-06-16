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Норвегия выделила Украине миллионы долларов на ремонт энергетики

Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия выделила Украине финансовую помощь на ремонт энергетики, которая была повреждена в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Норвегии предоставит Украине 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на помощь в ремонте энергетической инфраструктуры.

"Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают днем и ночью, чтобы обеспечить необходимую поставку электроэнергии для населения", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Норвегия ведет диалог с Украиной об использовании предоставленных средств, но "украинцы лучше понимают, что нужно". Премьер также добавил, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы.

Норвегия сообщила, что решено, что 120 миллионов крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове. В семи родильных и операционных операциях в Харьковской области будут установлены солнечные батареи.

Напомним, недавно Норвегия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.

 

Саммит мира Украины

Сегодня в Швейцарии проходит второй день саммита мира, где обсуждают три ключевых вопроса формулы мира, в том числе ядерную и продовольственную безопасность.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что работа над декларацией саммита уже завершена. Страны смогут присоединиться к ней и после завершении саммита.

Добавим, что США также объявили о выделении Украине финансовой помощи для поддержки энергетики и на гуманитарные потребности.

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