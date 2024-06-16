Норвегия выделила Украине миллионы долларов на ремонт энергетики

Саммит мира Украины

Сегодня в Швейцарии проходит второй день саммита мира, где обсуждают три ключевых вопроса формулы мира, в том числе ядерную и продовольственную безопасность.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что работа над декларацией саммита уже завершена. Страны смогут присоединиться к ней и после завершении саммита.

Добавим, что США также объявили о выделении Украине финансовой помощи для поддержки энергетики и на гуманитарные потребности.

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