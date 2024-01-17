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Норвегия выделила более 90 млн. долларов на изготовление боеприпасов, часть из них для Украины

Фото: Норвегия выделила более 40 млн долларов на изготовление боеприпасов, часть из них для Украины (nammo com)
Автор: Наталья Кава

Норвегия выделит более 90 миллионов долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское правительство.

Как отметили в правительстве, всего на вооружение будет выделено 2 миллиарда норвежских крон, это более 190 миллионов долларов.

Половину суммы получит норвежская компания-производитель снарядов Nammo. А остальные будут направлены на развитие запланированных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Повышение возможностей оборонной промышленности важно как для Украины, так и для нашей собственной безопасности. Один миллиард крон пойдет на Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов", - заявили в правительстве Норвегии.

По словам министра обороны Бьорна Арильда Грама, наращивание производства вооружения выгодно не только Украине, но и непосредственно Норвегии.

"Мы вносим вклад в значительное увеличение производственных мощностей Nammo, чтобы удовлетворить потребности Норвегии, союзников и Украины", - сказал он.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся в конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.

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