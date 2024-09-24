Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе

"Очень важно вывезти некоторых тяжелораненых на лечение. У нас есть самолет и экипаж с большим международным признанием, чтобы выполнить эту работу", — заявил Стере.

Он отметил, что находится в Нью-Йорке на ежегодной неделе ООН, где планирует обсудить эту инициативу с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Программа медэвакуации стартовала в августе 2022 года. Раненых перевозят на переоборудованном самолете SAS, который функционирует как летающая реанимация. Первоначально соглашение между Норвегией и ЕС действовало до ноября, однако теперь оно продлено до апреля следующего года.

Согласно данным Стере, половина пациентов, эвакуированных на лечение в Европу, вылетали на норвежских самолетах. На сегодняшний день это 1931 человек, многие из которых страдают от рака или получили тяжелые травмы на войне, включая ожоги и переломы конечностей. Около 400 пациентов проходили лечение в Норвегии.

"Спрос на эту помощь остается высоким, и мы продолжаем действовать", - подчеркнул премьер Норвегии.