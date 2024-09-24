Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о решении правительства выделить 100 миллионов норвежских крон (приблизительно 8,7 млн евро) на продолжение программы медицинской эвакуации украинцев, пострадавших в ходе войны. Финансирование будет направлено на вывоз тяжелораненых на лечение в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.
"Очень важно вывезти некоторых тяжелораненых на лечение. У нас есть самолет и экипаж с большим международным признанием, чтобы выполнить эту работу", — заявил Стере.
Он отметил, что находится в Нью-Йорке на ежегодной неделе ООН, где планирует обсудить эту инициативу с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Программа медэвакуации стартовала в августе 2022 года. Раненых перевозят на переоборудованном самолете SAS, который функционирует как летающая реанимация. Первоначально соглашение между Норвегией и ЕС действовало до ноября, однако теперь оно продлено до апреля следующего года.
Согласно данным Стере, половина пациентов, эвакуированных на лечение в Европу, вылетали на норвежских самолетах. На сегодняшний день это 1931 человек, многие из которых страдают от рака или получили тяжелые травмы на войне, включая ожоги и переломы конечностей. Около 400 пациентов проходили лечение в Норвегии.
"Спрос на эту помощь остается высоким, и мы продолжаем действовать", - подчеркнул премьер Норвегии.
Помощь Украине от Норвегии
Норвегия с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную помощь украинским вооруженным силам. В частности, Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное снаряжение.
В июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. В сентябре сумма помощи увеличилась: 570 млн крон было направлено на закупку беспилотников и средств ПВО.
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