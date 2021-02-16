Норвегія знімає карантинні обмеження в столичному регіоні
Уряд Норвегії знімає всі додаткові обмеження, введені в столичному регіоні, щоб зупинити поширення "британського" штаму коронавірусу. Заходи будуть зняті з четверга, 18 лютого.
Про це повідомляє Reuters.
Тепер місцеві влади будуть вирішувати, чи вводити місцеві обмеження. Якщо вони захочуть, основні магазини, розташовані всередині торгових центрів, можуть знову відкритися, а в ресторанах знову можна буде подавати алкоголь разом з їжею.
За словами міністр охорони здоров'я Норвегії Бента Хоі, муніципалітети тепер краще орієнтуються в ситуації, тому урядові обмеження більше не вважаються необхідними.
"Необов'язково, щоб припинення національних заходів означало, що вони будуть легкими в муніципалітеті, в якому ви живете", - зазначив міністр.
У січні в Осло і на його околицях відбулася спалах "британського" штаму коронавірусу, що вимагало більш суворих заходів, включаючи закриття всіх другорядних магазинів вперше з початку пандемії.
Нагадаємо, раніше уряд Норвегії обговорював рекомендацію для жителів країни щодо носіння двох масок в громадських місцях.
Крім того, раніше влада Швеції заборонили в'їзд в країну з Норвегії через поширення в районі Осло так званого "британського" штаму коронавірусу.