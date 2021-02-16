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Норвегия снимает карантинные ограничения в столичном регионе

Новина українською → Осло, Вторник 16 февраля 2021 16:18
Норвегия снимает карантинные ограничения в столичном регионе Фото: Осло (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Норвегии снимает все дополнительные ограничения, введенные в столичном регионе, чтобы остановить распространение "британского" штамма коронавируса. Меры будут сняты с четверга, 18 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.

По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.

"Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете", - отметил министр.

В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка "британского" штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.

Напомним, ранее правительство Норвегии обсуждало рекомендацию для жителей страны относительно ношения двух масок в общественных местах.

Кроме того, ранее власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса.

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