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У Норвегії можуть рекомендувати жителям носити одночасно дві маски

Новость на русском → Осло, Четвер 11 лютого 2021 15:53
У Норвегії можуть рекомендувати жителям носити одночасно дві маски Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Норвегії обговорює рекомендацію для жителів про носінні двох масок в громадських місцях. Це може допомогти ще краще обмежувати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Nrk.no.

Міністерство охорони здоров'я Норвегії думає про нові рекомендації для громадян на підставі досліджень в США. Там відстежили як сильно поширюється повітря або аерозолі через дві маски або маску і серветку, через одну медицинску маску або одну тканинну пов'язку.

Досліди показали, що поширення аерозолю через дві маски або ж через маску серветку і знижується на 90%, у той час як в інших випадках цей показник становив 42 та 44,3%.

Тепер норвежцям можуть рекомендувати носити подвійний захист на обличчі, щоб внутрішня маска більш щільно прилягала до носа і рота, тим самим знижуючи вихід з неї повітря і рідин.

У січні повідомлялося, що в Австрії мешканців зобов'язали носити респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони краще захищають, ніж звичайна маска. Подібну ідею обговорювали і в Німеччині.

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