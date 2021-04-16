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Норвегія дозволила США будувати військові об'єкти в рамках договору про співпрацю

Автор: РБК-Україна

Уряд Норвегії підписало переглянуту угоду зі Сполученими Штатами про розширення військової співпраці між двома країнами в рамках НАТО. Зокрема, США побудують додаткову військову інфраструктуру на трьох аеродромах і одній військово-морській базі.

Про це повідомляє Reuters.

Угода, про яку домовився уряд меншості прем'єр-міністра Ерни Солберг, ще має бути ратифікована парламентом Норвегії для набрання чинності.

"Угода регулює і полегшує присутність та проведення навчань США в Норвегії, тим самим сприяючи швидкому американському посиленню Норвегії у випадку війни чи кризи", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що відносини між Норвегією і Російською Федерацією, які мають загальний арктичний кордон, поступово поліпшувалися в епоху після холодної війни, але фактично припинилися, коли Москва окупувала Крим у 2014 році.

Такі дії Росії викликали напруженість на півночі через нарощування військового потенціалу з обох сторін кордону та більш частих військових маневрів, але РФ і Норвегія також прагнуть співпрацювати з таких питань, як поїздки за кордон і рибальство.

З моменту вступу в НАТО як члена-засновника в 1949 році Норвегія заявила, що не дозволить створювати іноземні бази в мирний час або накопичувати ядерну зброю, хоча західні війська можуть проводити навчання на її території.

Нагадаємо, раніше Норвегія висловила занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі і закликала Росію припинити нарощування сил на кордонах з Україною.

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