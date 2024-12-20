Норвегия профинансирует часть военной помощи Украине

Норвегия выделит средства на военную помощь Украине. Финансирование состоится через Международный фонд для Украины под руководством Министерства обороны Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Как рассказали в ведомстве, норвежское правительство выделит около 232,5 млн долларов на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:
"Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Стоит отметить, что Украине средства поступят через International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки, возглавляемый Минобороны Британии. В фонд входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия.
Напомним, Норвегия является одним из основных союзников Украины. В частности, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 3,2 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году.
А до конца года Норвегия может передать шесть истребителей F-16.
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