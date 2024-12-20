Норвегия профинансирует часть военной помощи Украине

Как рассказали в ведомстве, норвежское правительство выделит около 232,5 млн долларов на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:

около 115 млн долларов на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательными дронами, надводными кораблями без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;

около 85 млн долларов на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;

около 32,5 млн долларов на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.

"Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Стоит отметить, что Украине средства поступят через International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки, возглавляемый Минобороны Британии. В фонд входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия.

Поддержка Норвегии

Напомним, Норвегия является одним из основных союзников Украины. В частности, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 3,2 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году.