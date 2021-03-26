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Норвегія продовжила призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Осло, П'ятниця 26 березня 2021 15:15
Норвегія продовжила призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Норвезький інститут охорони здоров'я прийняв рішення продовжити обмеження на вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Рішення про використання вакцини буде розглянуто до 15 квітня.

Про це заявила глава інституту охорони здоров'я Камілла Столтенберг, повідомляє NRK.

"Ми прийняли рішення продовжити паузу і прийняти нове рішення до 15 квітня", - заявила вона

За її словами, перш ніж відновити застосування вакцини, необхідно дослідити її ефективність для різних вікових груп.

Рішення про продовження призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca Столтенберг обґрунтувала кількістю серйозних випадків прояви побічних ефектів у громадян після щеплення. Крім того, вона підкреслила, що необхідно розслідувати "більш легкі випадки, про які не повідомлялося".

Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca з-за нібито утворення тромбів. Зокрема, було припинено застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.

Пізніше кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

Рішення було прийнято після виводу регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.

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