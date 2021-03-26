Норвегия продлила приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины будет рассмотрено до 15 апреля.

"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение к 15 апреля", - заявила она

По ее словам, прежде чем возобновить применение вакцины, необходимо исследовать ее эффективность для разных возрастных групп.

Решение о продолжении приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca Столтенберг обосновала количеством серьезных случаев проявления побочных эффектов у граждан после прививки. Кроме того, она подчеркнула, что необходимо также расследовать "более легкие случаи, о которых не сообщалось".

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. В частности, было приостановлено применения вакцины AstraZeneca серии ABV5300. Партия данной серии была доставлена в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.