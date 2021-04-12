Норвегія закликала Росію припинити нарощування військ на українських кордонах

"Норвегія серйозно стурбована стрімким погіршенням ситуації в Україні і навколо України. Норвегія закликає Росію знизити напругу, негайно змінивши пересування сил і скориставшись своїм впливом на збройні формування, які вона підтримує, для додержання режиму тиші на сході України", - заявила міністр закордонних справ Україні Еріксен Сорейде.

У відомстві відзначають, що в останні тижні Москва збільшує напругу, здійснюючи масштабні пересування військ, що супроводжується різким зростанням кількості порушень режиму "тиші" з боку бойовиків на Донбасі, яких Росія підтримує зброєю, обладнанням та персоналом.

МЗС підкреслює, що російська окупація Криму і його мілітаризація, включаючи останні пересування військ, є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України згідно з міжнародним правом.

В заяві наголошують, що масштабне пересування російських військ поруч з української кордоном є свідомим загостренням напруги, що суперечить зобов'язанням Росії як країни-учасниці ОБСЄ.

Відомство також зазначає, що Росія не захотіла взяти участь у зустрічі в рамках Віденського документа ОБСЄ, яка відбулася 10 квітня.

"На жаль, в прогрес, досягнутий шляхом посилення режиму тиші на сході України, починаючи з 27 липня 2020 року, почався відкат у зв'язку з останніми діями РФ і збройних формувань, які вона підтримує. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і з доброю волею шукати мирний спосіб врегулювання, починаючи з відновлення режиму тиші", - зазначила глава МЗС Норвегії.