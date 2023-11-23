Норвегия предполагает, что также может закрыть границу с РФ

На вопрос журналистов, целесообразно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией, премьер ответил, что это сделают "в случае необходимости".

Он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией на границе Финляндии и Эстонии с Россией.

Что этому предшествовало

Напомним, в последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

С 18 ноября на границе Финляндии и России закрыли четыре КПП, а 22 ноября правительство Финляндии приняло решение закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП в Лапландии.

Также сообщалось, что границу с РФ может закрыть и Эстония. Там считают, что люди, которые хотели пересечь границу с Финляндией, могут поехать на эстонскую границу.