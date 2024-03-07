RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной обороне Украины

Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия присоединилась у коалиции по противовоздушной обороны Украины от российских самолетов и ракет.

"Норвегия присоединяется к соглашению о намерениях по поддержке Украины в области противовоздушной обороны от самолетов и ракет. Противовоздушная оборона является одним из направлений, которому уделяется особое внимание среди стран, оказывающих военную поддержку Украине", - говорится в сообщении. 

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что для Осло совершенно естественно быть частью такой коалиции по противовоздушной обороне.

"Норвежский NASAMS ежедневно вносит свой вклад в спасение украинских жизней и защиту критически важной инфраструктуры", - подчеркнул он. 

Этой зимой было создано несколько коалиций для оказания военной поддержки Украине. Правительство приняло решение об участии Норвегии в трех таких коалициях: морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, коалиции F-16, в рамках которой Норвегия предоставит боевые самолеты F-16 и обучит украинский персонал работе с системой, и коалиции ПВО, которую возглавляют Германия и Франция.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

При этом Норвегия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияПВОВойна России против Украины