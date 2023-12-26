Отказ в защите. В Норвегии ввели важное условие для украинцев

Украинцам будут отказывать во временной защите в Норвегии, если у них есть двойное гражданство. Такую инструкцию выпустило Министерство юстиции страны.

Это связано со тем, что в последнее время защиту в стране стали просить украинцы с гражданством в безопасных странах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правительства Норвегии.

Министерство юстиции на днях выпустило очередную инструкцию для Директората по делам иностранцев (UDI) по поводу украинцев, которые получают временную коллективную защиту в этой стране. Речь идет о том, что люди, у которых есть гражданство в другой безопасной стране, не могут получить временную коллективную защиту в Норвегии.

Отмечается, что в последнее время в Норвегию прибывали украинские беженцы с двойным гражданством. В распоряжении Минюста четко указывается, что такое лицо не получит временную коллективную защиту в Норвегии, если имеет другое гражданство в одной из стран, которую UDI считает безопасной для заявителя.

"Когда украинцы просят защиту в Норвегии, несмотря на то, что у них также гражданство в таких странах, как Венгрия, Швеция и США, это злоупотребление институтом предоставления защиты", – отметила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

Заявления людей, которые отвечают требованиям для обеспечения защиты в индивидуальном порядке, будут рассматриваться не ускоренно за 48 часов, а по обычной процедуре.